Контрабандные схемы чиновников: журналисты сделали работу за силовиков

Журналисты сделали за силовиков их работу. Премьер-министр должен взять вопрос под личный контроль. Об этом 24.kg заявил депутат Жогорку Кенеша Абдывахап Нурбаев, комментируя громкое расследование журналистов о коррупционных схемах клана Райымбека Матраимова.

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«Правительство должно принять меры, дать задачу силовикам, чтобы на государственном уровне было расследование», — сказал нардеп.

По мнению Абдывахапа Нурбаева, журналисты сделали то, что не смогли сделать силовики.

«Президент говорил: дайте факты. Теперь факты дали», — заключил он.

«Азаттык», Kloop и OCCRP провели расследование о выводе из республики миллионов долларов, коррупционных схемах на таможне и чиновниках, причастных к ним.