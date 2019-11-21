Мебель, квартира, оргтехника. Что еще задекларировал спикер парламента

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков заработал в прошлом году 875 тысяч 784 сома. Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

В документе указывается, что у второго лица в государстве имеется квартира площадью 59,5 квадратных метра. У торага есть мебель на 432 тысячи 100 сомов, оргтехника стоимостью 402 тысячи, компьютер и ноутбук на 237 тысяч 655. В квартире имеется и бытовая техника на 364 тысячи 445 сомов.

Дастанбек Джумабеков также задекларировал крупный рогатый скот стоимостью 1 миллион 125 тысяч сомов и мелкий рогатый на 500 тысяч. Помимо этого, у него есть лошади, которые оцениваются в 560 тысяч сомов.

У родни спикера парламента КР ничего нет.