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Власть

Загрязнение воздуха в Бишкеке. От премьера требуют взять ситуацию под контроль

«Премьер-министр должен взять под свой личный контроль вопрос борьбы со смогом», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, в начале осени власти обещали, что смога в этом году не будет. Но сейчас все прекрасно видят, какова ситуация на самом деле.

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«Смог — это тихий убийца. Мы не можем уделять этому особое внимание, считаем, что это не так актуально. Однако это очень важный вопрос. Например, много мусора сжигается на полигоне. А потом весь этот дым идет на город. Сейчас холодно, людям, чтобы подключить газ, надо платить по 50-60 тысяч сомов. Может быть, правительству открыть счет, получить кредит, чтобы решить вопрос газификации? Это было бы хорошо и для населения, и для «Газпрома», и для экологии. Кабмин установил нулевую ставку таможенной пошлины для электромобилей. Тогда надо строить заправки для таких машин», — высказался Марлен Маматалиев.

Его поддержал и депутат Улан Примов. Парламентарий уверен, что правительство должно выразить свою позицию по вопросу борьбы со смогом.

«Мы вспоминаем об этой проблеме только тогда, когда Бишкек окутывает пелена. В населенных пунктах вокруг столицы сжигают пластиковую посуду, резину. Пришло время внести запрет на использование пластиковых и синтетических материалов для отопления», — предложил он.
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