Сооронбай Жээнбеков быстро заставил всех политиков следовать своим правилам

Президент Сооронбай Жээнбеков быстро стал самостоятельной политической фигурой. Так считает политолог Денис Бердаков.

Отвечая на вопросы 24.kg, он охарактеризовал двухгодичное правление Сооронбая Жээнбекова (сегодня исполняется два года, как он принес присягу в качестве главы государства) как ровное, без панических ситуаций.

По внешней политике два года были прорывными. Улучшились отношения с Китаем, Казахстаном, Таджикистаном и, конечно, с Россией. Сооронбай Жээнбеков съездил с визитом в Европу. Денис Бердаков

На встречах с европейскими коллегами делал упор на экологию и экономику. Выстраивается диалог с США. «То есть, Кыргызстан на сегодня имеет со многими странами либо рабочие отношения, либо сотрудничество в улучшенном варианте», — отметил эксперт.

«Если говорить об экономике, то в этой области, увы, кардинальных преобразований нет. Идет попытка усилить бюджет. Но одновременно продолжается политика поиска кредитов и грантов. В то же время разрабатывается проект строительства железной дороги из Китая, где Кыргызстан может стать крупным транзитным хабом», — отметил Денис Бердаков.

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Говоря о внутренней политике, эксперт подчеркнул, что Сооронбай Жээнбеков довольно быстро стал самостоятельным и заставил политических игроков следовать своим правилам. «Но кое-что и продолжил. Как и его предшественники, Сооронбай Жээнбеков борется с коррупцией. Но она получается какой-то двоякой. Пока есть противоречия между элитными группами, коррупция будет существовать», — подчеркнул Денис Бердаков.

Да, многих посадили, однако не обошлось без политической подоплеки. В то же время говорить о каком-то выверенном подходе не приходится без реформирования судебной и правоохранительной системы. Денис Бердаков

К плюсам главы государства политолог отнес непредвзятость выбора и отсутствие фаворитов. «Ни северные, ни южные кланы не могут четко сказать, что президент выдвигает или задвигает именно их представителей. А это показатель разумного подхода», — заключил эксперт.