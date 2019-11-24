14:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков быстро заставил всех политиков следовать своим правилам

Президент Сооронбай Жээнбеков быстро стал самостоятельной политической фигурой. Так считает политолог Денис Бердаков.

Отвечая на вопросы 24.kg, он охарактеризовал двухгодичное правление Сооронбая Жээнбекова (сегодня исполняется два года, как он принес присягу в качестве главы государства) как ровное, без панических ситуаций.

По внешней политике два года были прорывными. Улучшились отношения с Китаем, Казахстаном, Таджикистаном и, конечно, с Россией. Сооронбай Жээнбеков съездил с визитом в Европу.

Денис Бердаков

На встречах с европейскими коллегами делал упор на экологию и экономику. Выстраивается диалог с США. «То есть, Кыргызстан на сегодня имеет со многими странами либо рабочие отношения, либо сотрудничество в улучшенном варианте», — отметил эксперт.

«Если говорить об экономике, то в этой области, увы, кардинальных преобразований нет. Идет попытка усилить бюджет. Но одновременно продолжается политика поиска кредитов и грантов. В то же время разрабатывается проект строительства железной дороги из Китая, где Кыргызстан может стать крупным транзитным хабом», — отметил Денис Бердаков.

Читайте по теме
Сооронбай Жээнбеков просит помощи у доноров на реформу судов и укрепление границ

Говоря о внутренней политике, эксперт подчеркнул, что Сооронбай Жээнбеков довольно быстро стал самостоятельным и заставил политических игроков следовать своим правилам. «Но кое-что и продолжил. Как и его предшественники, Сооронбай Жээнбеков борется с коррупцией. Но она получается какой-то двоякой. Пока есть противоречия между элитными группами, коррупция будет существовать», — подчеркнул Денис Бердаков.

Да, многих посадили, однако не обошлось без политической подоплеки. В то же время говорить о каком-то выверенном подходе не приходится без реформирования судебной и правоохранительной системы.

Денис Бердаков

К плюсам главы государства политолог отнес непредвзятость выбора и отсутствие фаворитов. «Ни северные, ни южные кланы не могут четко сказать, что президент выдвигает или задвигает именно их представителей. А это показатель разумного подхода», — заключил эксперт.
Ссылка:
просмотров: 534
Версия для печати
Материалы по теме
202 тысячи километров над землей. Куда летал Сооронбай Жээнбеков
Ожидания к концу второго года президентства Сооронбая Жээнбекова не оправдались
Два года правления Сооронбая Жээнбекова. Экономического рывка не случилось
Два года Сооронбая Жээнбекова. Как президент ездил по регионам
Бакыт Торобаев назвал виновного в хромой экономике. Но это не президент
Два года президентства. Сколько обещаний выполнил Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков не позволил Атамбаеву превратить себя в свадебного генерала
В объятиях Алмазбека Атамбаева. Как проходила инаугурация Сооронбая Жээнбекова
Сооронбай Жээнбеков призвал силовиков предотвращать насилие против детей
Президенты Кыргызстана и Казахстана отметили положительную динамику отношений
Популярные новости
Контрабандные схемы ведут к&nbsp;клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов
Растаможка авто. Совет ЕЭК не&nbsp;поддержал продление льгот для Кыргызстана Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана
Президент должен инициировать расследование по&nbsp;фактам, озвученным журналистами Президент должен инициировать расследование по фактам, озвученным журналистами
Импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову инициирует депутат парламента Импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову инициирует депутат парламента
Бизнес
Amediateka от&nbsp;MegaCom: любимые сериалы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
24 ноября, воскресенье
14:53
В Бишкеке горит летняя часть ресторана «Ала-Тоо» В Бишкеке горит летняя часть ресторана «Ала-Тоо»
14:27
Сооронбай Жээнбеков быстро заставил всех политиков следовать своим правилам
14:00
202 тысячи километров над землей. Куда летал Сооронбай Жээнбеков
13:33
Ожидания к концу второго года президентства Сооронбая Жээнбекова не оправдались
13:00
От Кадамджая до Москвы. Как учитель русского языка стала успешной бизнесвумен