В объятиях Алмазбека Атамбаева. Как проходила инаугурация Сооронбая Жээнбекова

Два года назад, 24 ноября 2017-го, Сооронбай Жээнбеков официально стал президентом Кыргызстана. Не секрет, что к власти его привел бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Последний во время церемонии инаугурации говорил, что спокоен за будущее страны, и выражал уверенность, что новый президент продолжит путь его реформ и будет работать честно.

Друг мой Соке, я верю, что ты станешь достойным президентом. Приведешь Кыргызстан в светлое и процветающее будущее. Алмазбек Атамбаев

Однако дружба двух политиков длилась недолго. Всего через два года Атамбаева лишили неприкосновенности и арестовали. Сейчас он находится в СИЗО ГКНБ.

24.kg напоминает, как проходила инаугурация нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.









Во время церемонии Сооронбай Жээнбеков пообещал наградить Алмазбека Атамбаева знаком отличия «Ак-Шумкар» и присвоить ему почетное звание Героя Кыргызской Республики. Указ подписали, но награду бывший президент так и не получил.

На инаугурации присутствовали депутаты парламента, спикер Дастанбек Джумабеков, члены правительства и возглавлявший на тот момент кабинет министров Сапар Исаков.