10:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В объятиях Алмазбека Атамбаева. Как проходила инаугурация Сооронбая Жээнбекова

Два года назад, 24 ноября 2017-го, Сооронбай Жээнбеков официально стал президентом Кыргызстана. Не секрет, что к власти его привел бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Последний во время церемонии инаугурации говорил, что спокоен за будущее страны, и выражал уверенность, что новый президент продолжит путь его реформ и будет работать честно.

Друг мой Соке, я верю, что ты станешь достойным президентом. Приведешь Кыргызстан в светлое и процветающее будущее.

Алмазбек Атамбаев

Однако дружба двух политиков длилась недолго. Всего через два года Атамбаева лишили неприкосновенности и арестовали. Сейчас он находится в СИЗО ГКНБ.

24.kg напоминает, как проходила инаугурация нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Во время церемонии Сооронбай Жээнбеков пообещал наградить Алмазбека Атамбаева знаком отличия «Ак-Шумкар» и присвоить ему почетное звание Героя Кыргызской Республики. Указ подписали, но награду бывший президент так и не получил.

На инаугурации присутствовали депутаты парламента, спикер Дастанбек Джумабеков, члены правительства и возглавлявший на тот момент кабинет министров Сапар Исаков.
Ссылка:
просмотров: 494
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков призвал силовиков предотвращать насилие против детей
Президенты Кыргызстана и Казахстана отметили положительную динамику отношений
Президенты Кыргызстана и Армении обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС
Состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона
С днем рождения, президент! Главу государства поздравили коллеги
Президент Кыргызстана планирует встретиться с гражданскими активистами
Как выглядит обновленное здание ЦИК Кыргызстана
Президент Сооронбай Жээнбеков отказался от сопровождения на пути из аэропорта
Президент Казахстана посетит Кыргызстан в конце ноября
Президент призвал кыргызстанцев доверять патрульной милиции
Популярные новости
Контрабандные схемы ведут к&nbsp;клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов
Растаможка авто. Совет ЕЭК не&nbsp;поддержал продление льгот для Кыргызстана Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана
Президент должен инициировать расследование по&nbsp;фактам, озвученным журналистами Президент должен инициировать расследование по фактам, озвученным журналистами
Импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову инициирует депутат парламента Импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову инициирует депутат парламента
Бизнес
Amediateka от&nbsp;MegaCom: любимые сериалы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
24 ноября, воскресенье
10:00
В объятиях Алмазбека Атамбаева. Как проходила инаугурация Сооронбая Жээнбекова В объятиях Алмазбека Атамбаева. Как проходила инаугурац...
09:45
Мирные акции против коррупции пройдут в Бишкеке и Караколе
09:00
Неделя-24. Два года Сооронбая Жээнбекова и расследование по бизнесу Матраимовых
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 ноября, суббота
22:29
Суд запретил проводить митинги возле «Белого дома» в Бишкеке до 1 декабря
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 ноября: снег
18:30
24 ноября: где в Бишкеке отключат свет
17:00
День здоровья. Школьники пропускают занятия, потому что в классах холодно
16:59
Скандал с контрабандными схемами. От властей требуют незамедлительной реакции