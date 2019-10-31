В парламенте критикуют руководство Минтранса: не выполняет обещания

В парламенте Кыргызстана вновь критикуют руководство Министерства транспорта и дорог.

По словам депутата Рыскелди Момбекова, глава профильного ведомства Жанат Бейшенов, будучи в ранге заместителя министра, обещал достроить дорогу в Таласской области. Но до сих пор она не завершена. Работы не ведутся.

Его коллега Аалы Карашев возмутился, что до сих пор не решен вопрос о дороге Джалал-Абад — Маданият. А депутат Жыргалбек Турускулов напомнил про дорогу Балыкчи — Корумду. Нардеп Бакирдин Субанбеков поинтересовался судьбой дороги Бишкек — Кара-Балта: «Почему она до сих пор не проложена?» Чиновники в очередной раз пообещали завершить проекты.

Отметим, что в парламенте обсуждают ратификацию соглашения с Международной ассоциацией развития туризма о выделении Кыргызстану льготного кредита в размере $55 миллионов.