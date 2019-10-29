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Власть

Минфин озвучил, сколько выделит средств на выборы депутатов

На выборы депутатов Жогорку Кенеша и местных кенешей Министерство финансов выделит 828 миллионов сомов. Об этом заявила министр Бактыгуль Жээнбаева на заседании комитета по конституционному законодательству.

12 апреля 2020 года состоятся очередные выборы в 30 местных кенешей (из них — 25 айыльных кенешей и 5 городов: Ош, Каракол, Балыкчи, Токмак, Майлуу-Суу). 

По словам главы Минфина, на перепись населения, которую проведет Нацстатком, планируют выделить 239 миллионов сомов.

Как сообщила Бактыгуль Жээнбаева, 184 миллиона сомов предусмотрено для внедрения пилотного проекта в Бишкеке по созданию патрульной милиции. На реализацию проекта «Безопасный город» предусмотрено 2,1 миллиарда сомов. Еще 2 миллиарда сомов выделят на развитие регионов. 
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