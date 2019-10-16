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Власть

Для ремесленников Кыргызстана написали отдельный закон

В Кыргызстане хотят регулировать работу ремесленников законодательно. Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева вынесла на общественное обсуждение новый законопроект.

В его справке-обосновании отмечено, что документ разработали для установления правовых основ деятельности ремесленников в Кыргызстане, защиты их прав, возрождения традиций и увеличения занятости населения.

По мнению автора, развитие ремесленничества поможет формированию среднего класса и сокращению уровня безработицы. Но эта деятельность выпала из поля зрения государства и общества.

Вопросы развития сферы не отражены в государственных программах, программах занятости населения и социального развития.

«Отсутствует единое понимание ремесленничества и ремесленной деятельности как социально-экономического феномена. Это вызывает неоднозначность трактовок, противоречивость в определениях и отрицание существования ремесленной деятельности в современной экономике», — отметили в документе.
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