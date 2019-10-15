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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Нужно повышать торговый потенциал стран Тюркского совета

«Необходимо повышать потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами Тюркского совета. Особенно важно оказывать содействие малому и среднему предпринимательству», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на VII заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в городе Баку (Азербайджан).

Глава государства подвел итоги председательства Кыргызстана в ССТГ. Он напомнил, что с момента создания Тюркского совета провели 55 мероприятий, 15 из них прошли в период председательства Кыргызстана. 

Венгрия получила статус наблюдателя, Узбекистан стал полноправным членом организации. В Будапеште открылось европейское представительство Тюркского совета.

Утверждена концепция Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда, усилилось сотрудничество в сферах образования и транспорта.

«Кыргызская сторона провела плодотворную работу с арабскими странами по приданию Тюркскому совету статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества. Теперь работу должен продолжить секретариат ССТГ. Город Ош объявили культурной столицей тюркского мира. В рамках этой инициативы провели такие международные мероприятия, как «Этно-культурный фестиваль тюркского мира», «Древний Ош — центр цивилизации», — напомнил Сооронбай Жээнбеков.

Президент Кыргызстана обратил внимание на то, что кыргызская сторона придает большое значение экономическому сотрудничеству между тюркскими странами.

Общий объем внутреннего валового продукта стран Тюркского совета составляет приблизительно $1,5 триллиона.

«Мы должны в полной мере использовать общие экономические возможности. Кыргызстан в этом направлении работает по расширению транспортных коридоров, строительству энергетических объектов, в сфере легкой промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции. Расширяет связи в сферах логистики, транспорта, туризма и инновационных технологий», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства выразил готовность к совместной работе в этих сферах с партнерами из стран Тюркского совета. Он напомнил, что членство Кыргызстана и Казахстана в Евразийском экономическом союзе позволяет предпринимателям тюркских стран выходить на рынок с населением в 190 миллионов человек.
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