Где деньги от аренды вертолета МЧС? Депутат интересуется

Депутат от фракции «Бир Бол» Бактыбек Турусбеков сегодня на заседании вспомнил о вертолетах МЧС, которые сдавали в аренду. Парламентария интересует, куда делись деньги.

По его словам, «общество столкнулось с вопиющими фактами алчности и халатности отдельных лиц, которые, прикрываясь государственными интересами, препятствуют курсу, направленному на борьбу с коррупцией».

Бактыбек Турусбеков добавил, что единственный вертолет, находившийся на балансе МЧС, сдавался в аренду иностранным компаниям не один год и исчерпывал свои ресурсы.

«Непонятно, куда делись средства от его аренды, если в 2013 году он уже пришел в негодность. Как распределялись средства из тех денег? Все мы понимаем, что Кыргызстан остро нуждается в вертолете для аварийно-спасательных работ. Знаем, что при поисках Эркина Асрандиева не то что вертолет, теплоход был арендован у бизнесмена Эркина Мамбеталиева», — отметил он.

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Депутат заявил, что сотрудники МЧС, использовав средства нецелесообразно, не находят ничего лучшего, как начать необоснованные тяжбы с работниками Генпрокуратуры и инвестором, являющимся гражданином России. «О каком привлечении инвестиций идет речь, если наложили арест на вертолеты иностранца?» — спросил он.

Напомним, что ранее МЧС отказалось от покупки вертолета, решив отремонтировать старый. В 2018-м в министерстве заявляли о намерении приобрести новый вертолет на сумму $10 миллионов.