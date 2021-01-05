Юристы считают, что у ЦИК есть все основания снять Садыра Жапарова с гонки

Адвокат Жыргалбек Касаболотов направил в Верховный суд и Судебный департамент адвокатский запрос. Он просит предоставить копию судебного акта ВС КР, отменяющего приговор высшей судебной инстанции от 6 августа 2013 года в отношении в том числе Садыра Жапарова и опубликовать его на портале судебных актов.

Другой юрист — Нурбек Токтакунов считает, что ЦИК имеет все основания отменить регистрацию кандидата в президенты Садыра Жапарова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в пресс-релизе Верховного суда сообщается, что перед оправданием Садыра Жапарова по делу о попытке захвата власти обвинительный приговор 2013 года был отменен, а дело возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Однако до сих пор Верховный суд не обнародовал этот судебный акт. Есть все основания подозревать, что его не существует. Если Верховный суд немедленно, сегодня же, максимум завтра, не обнародует этот судебный акт, ЦИК должен отменить регистрацию Садыра Жапарова в качестве кандидата в президенты. Обоснование простое: отмена обвинительного приговора и возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам — обязательный этап последующего оправдания лица, осужденного окончательным решением суда. Отсутствие этого обязательного этапа делает оправдательный приговор по делу ничтожным и должен считаться несуществующим», — написал Нурбек Токтакунов.

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В комментариях к этому посту Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов напомнил, что Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов, также являющиеся фигурантами этого уголовного дела, баллотировались в депутаты Жогорку Кенеша еще в 2015 году. Талант Мамытов был избран.

Напомним, 6 августа 2013-го Верховный суд вынес окончательный приговор трем членам фракции «Ата-Журт» — Камчыбеку Ташиеву, Садыру Жапарову и Таланту Мамытову. Коллегия под председательством Жакыпа Абдырахманова постановила отменить решение Бишкекского городского суда и оставила в силе решение Первомайского районного суда столицы, но срок снизили на один месяц (вместо полутора лет, 1 года и 5 месяцев). Как ранее сообщалось, депутатов обвиняли в попытке насильственного захвата власти и призывах к нему на митинге в Бишкеке 3 октября 2012 года. Тогда толпа митингующих, возглавляемая Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым, перелезла через забор «Белого дома» и попыталась проникнуть на территорию охраняемого объекта. Силами милиции, которая применила спецсредства, толпу разогнали.

Ранее еще один адвокат — Урмат Сыдыков — сообщил, что уголовное дело в отношении Садыра Жапарова по факту захвата заложников в 2013 году прекращено.

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. В этот же день состоится и референдум по определению формы правления.