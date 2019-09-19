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Власть

Омурбек Бабанов может уступить лидерство в партии «Республика — Ата Журт»

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов может уступить лидерство в партии «Республика — Ата Журт», если в отношении него закроют уголовные дела в ГКНБ и ГСБЭП. Об этом сообщили источники в Жогорку Кенеше.

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По их данным, на смену Омурбеку Бабанову должен прийти политик, приближенный к нему. В противном случае ротацию воспримут как рейдерство. Источники указали, что среди наиболее вероятных кандидатов на должность председателя партии — Мирлан Жээнчороев, Руслан Казакбаев, Максат Сабиров и Кенжебек Бокоев.

Если до начала предвыборной парламентской кампании 2020 года уголовное преследование не прекратят, Омурбек Бабанов останется во главе политической организации, но в открытую оппозицию «РАЖ» не уйдет.

Напомним, глава партии «РАЖ» Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек 9 августа. До его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. 
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