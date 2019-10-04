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Власть

Депутаты могут бесконечно вносить поправки в избирательное законодательство

Депутаты парламента могут бесконечно вносить поправки в избирательное законодательство. Об этом 24.kg рассказали в Жогорку Кенеше.

По словам вице-спикера Аиды Касымалиевой, норму, запрещающую менять закон за год до выборов, нардепы убрали. Таким образом, вносить кардинальные изменения, но с пометкой, что они заработают на следующую избирательную кампанию, разрешается. К примеру, ряд парламентариев выступает за введение преференциального электронного голосования. «Идея хорошая. Однако внедрить эти новшества именно в следующем году мы технически не готовы», — сказала Аида Касымалиева.

Напомним, что Жогорку Кенеш уже принял пакет поправок. Но, по данным некоторых депутатов, они носят, скорее, технический характер и существенно на выборный процесс не повлияют. Выборы в парламент состоятся в 2020-м.
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