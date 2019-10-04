Сооронбай Жээнбеков: Из-за отсутствия интернета «цифра» недоступна в регионах

«Из-за отсутствия широкополосного интернета цифровые технологии остаются в неполной мере доступными для сельской местности», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на конференции «Цифровая трансформация в Центральной Азии».

По его словам, государство поставило задачу — вывести республику на передовое место в регионе по цифровизации. Чтобы сделать это, нужно незамедлительно решить ряд проблем.

«Цифровые технологии неполноценно внедрены в государственной и муниципальной службах. Слабость инфраструктуры является барьером на пути производства качественной продукции и конкурентоспособности бизнеса. Этот фактор негативно влияет на развитие страны, в особенности регионов», — подчеркнул глава государства.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что для скорейшего решения этих проблем он объявил 2019-й Годом развития регионов и цифровизации страны. В этом направлении ведутся комплексные работы.

«Уже есть первые результаты. Через межведомственную электронную систему «Тундук» начался процесс обмена информацией между государственными органами. Начат процесс предоставления некоторых государственных услуг в цифровом формате. Активно внедряется проект «Безопасный город». Особо подчеркиваю, что это не экономический проект, направленный на извлечение выгоды правительством. Он направлен на снижение дорожных происшествий и сохранение жизни людей. С момента его реализации на 50 процентов уменьшились нарушения Правил дорожного движения. В два раза снизилось количество ДТП на автодорогах республики», — заключил глава государства.