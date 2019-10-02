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Власть

Глава Федерации профсоюзов заинтересован в принятии скандального закона

Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана заинтересован в принятии законопроекта, который вызвал много споров в парламенте. Об этом заявили представители ФПК сегодня на заседании.

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Депутат Исхак Масалиев спросил, почему нет самого главы Мирбека Асанакунова и поддерживает ли он критические замечания рядовых членов. Но на этот вопрос приглашенные представители ФПК ответить не смогли, предположив, что у него есть свой интерес. 

Нардеп Альфия Самигуллина попросила, в свою очередь, разработчиков, в частности Алмазбека Токторова, почему он разговаривает с представителями ФПК обвинительным тоном. «Нельзя разговаривать с такими нападками. Профсоюзы отстаивают свои интересы», — подчеркнула Альфия Самигуллина.

Напомним, профсоюзы требуют доработать документ и отмечают, что законопроект противоречит конвенциям международной охраны труда «О свободе объединения и защите права на объединение в профсоюзы», «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров», «О трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм», Конституции и Трудовому кодексу. 
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