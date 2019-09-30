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Власть

В Кыргызстане повысят пенсии. Премьер-министр подписал постановление

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление правительства об индексации пенсий. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, повысятся как базовая часть пенсий, общий размер которой ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, так и страховая. 

Отмечается, что в зависимости от размера пенсий и внесенных взносов страховая часть увеличится на 7-18 процентов и более.

После перерасчета средний размер пенсии составит 5 тысяч 820 сомов.

На индексацию пенсий 667,3 тысячи пенсионеров дополнительно потребуется 659,2 миллиона сомов. Пенсии с учетом повышения начнут выдавать уже с 1 октября.

Глава правительства отметил, что принимаемые государством меры должны сделать пенсионную систему более справедливой по отношению к гражданам, которые добросовестно осуществляли все выплаты.
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