В Кыргызстане повысят пенсии. Премьер-министр подписал постановление

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление правительства об индексации пенсий. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, повысятся как базовая часть пенсий, общий размер которой ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, так и страховая.

Отмечается, что в зависимости от размера пенсий и внесенных взносов страховая часть увеличится на 7-18 процентов и более.

После перерасчета средний размер пенсии составит 5 тысяч 820 сомов.

На индексацию пенсий 667,3 тысячи пенсионеров дополнительно потребуется 659,2 миллиона сомов. Пенсии с учетом повышения начнут выдавать уже с 1 октября.

Глава правительства отметил, что принимаемые государством меры должны сделать пенсионную систему более справедливой по отношению к гражданам, которые добросовестно осуществляли все выплаты.