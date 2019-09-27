Стало известно, на какое число могут быть назначены выборы в парламент

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев сообщил 24.kg, что выборы в Жогорку Кенеш могут пройти в первое воскресенье октября 2020 года. Он пояснил почему.

По его словам, очередные выборы в ЖК назначаются президентом не ранее чем за 100 календарных дней и не позднее чем за 90 календарных дней до дня голосования. Это первое воскресенье месяца, когда истекает конституционный срок, на который были избраны депутаты действующего созыва.

«Конституционный срок исчисляется со дня избрания очередного созыва Жогорку Кенеша, то есть со дня голосования», — сказал нардеп.

Так что выборы в Жогорку Кенеш состоятся, как и положено по закону, 6 октября 2020-го. Бакыт Торобаев

Он отметил, что, по его данным, роспуска не будет и избрание седьмого созыва пройдет в соответствии с Конституцией.

Напомним, что досрочные выборы должны пройти не позднее 45 дней с момента сложения полномочий шестого созыва. Для того чтобы депутаты парламента самораспустились, необходимо набрать 80 голосов.