Депутаты хотят освободить от НДС ювелирные изделия

Депутат Экмат Байбакпаев предлагает поправки в Налоговый кодекс.

В частности, парламентарий выступает за то, чтобы освободить от НДС ювелирные изделия. Кроме того, он просит убрать налог на добавочную стоимость с ввозимых в Кыргызстан концентратов, сплавов и аффинированных драгоценных металлов, предназначенных для производства ювелирных изделий непосредственно самим импортером.

Автор изменений отмечает, что добыча золота в Кыргызстане составляет 18 тонн в год.

По мнению Экмата Байбакпаева, это создает хорошие предпосылки для развития ювелирной отрасли как перерабатывающей добываемое сырье. По оценке международных аналитиков, основным потребителем добываемого в мире золота (до 70 процентов от общего объема добычи) является ювелирная отрасль.

«Следует отметить, из-за того, что ОАО «Кыргызалтын» продает добытое на Кумторе золото на внутреннем рынке дороже, нежели при экспорте на мировую биржу, цена золота для внутреннего потребителя у нас гораздо выше, чем для внешнего покупателя», — сказал депутат.

Он добавил, что при учете того, что доступ к сырью, добываемом на внутреннем рынке, закрыт, необходимо рассмотреть возможность импорта золота и иных видов сырья без НДС при ввозе на территорию КР.