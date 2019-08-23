Энергосектор Кыргызстана нуждается в безотлагательных реформах

«Энергосектор нуждается в безотлагательных реформах, жители в городах и регионах страны должны быть обеспечены бесперебойной электроэнергией», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айтмаматом Назаровым.

По информации пресс-службы главы государства, на встрече обсудили меры по укреплению энергетической безопасности страны, реформированию сектора и его подготовки к предстоящему отопительному периоду.

Глава государства отметил важность бесперебойного электроснабжения сфер экономики, субъектов предпринимательства, обеспечения резерва мощностей. Подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества с сопредельными государствами по вопросам совместного и рационального использования водно-энергетических ресурсов.

Председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айтмамат Назаров подробно рассказал о мерах по недопущению нештатных ситуаций на энергообъектах, внедрению «умных счетчиков» в энергокомпаниях, расширению рынка сбыта электроэнергии, о резерве дополнительных мощностей и объектах, введенных в эксплуатацию в этом году в рамках политики регионального развития.