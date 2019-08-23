Зарплаты учителей с октября вырастут на 30 процентов в Кыргызстане

Зарплаты учителей вырастут на 30 процентов. Об этом на августовском педагогическом совете сообщил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он подчеркнул важность системы образования в развитии страны. Мухаммедкалый Абылгазиев вспомнил Дуйшена из «Первого учителя» Чингиза Айтматова.

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«Преодолевая все тяготы и лишения жизни, обучая детей в примитивной школе в далеком горном айыле, он стал образцом кыргызского учителя того времени — скромного и великодушного патриота своей Родины. Главной целью его жизни было образование детей как символ перехода страны от мрачного прошлого к светлому будущему», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что безграмотность населения становится масштабной социальной проблемой.

«Более 800 миллионов жителей планеты в настоящее время безграмотны — это значит, они не смогут сделать свою жизнь и жизнь страны лучше. Поэтому главная задача правительства КР — создать конкурентоспособную систему образования», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

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По его словам, необходимо активно внедрять информационно-коммуникационные технологии, инновации и инвестиции в образование, создавать современную материально-техническую базу образовательных заведений и повышать качество образования, оказывать государственную поддержку системе.

«Каждый вложенный в образование сом — это успешная экономика и сильная социальная сфера в будущем», — отметил он.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что еще одним приоритетом для правительства станет укрепление кадрового потенциала системы образования. Он напомнил, что президент Сооронбай Жээнбеков поставил перед кабмином задачу повысить заработные платы учителям.

«С 1 октября заработные платы учителей будут повышены на 30 процентов. Учитель, преподававший 20 часов и получавший 12 тысяч сомов, будет получать свыше 18 тысяч сомов», — заявил он.