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Власть

Евразийский банк развития остановил финансирование дороги Маданият — Джалал-Абад

Евразийский банк развития приостановил финансирование строительства дороги Бишкек — Ош — участок Маданият — Джалал-Абад протяженностью 67 километров. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил и. о. директора группы реализации инвестиционных проектов Санжар Асаналиев.

По его словам, со стороны Евразийского банка развития есть семь нареканий. В Минтрансе надеются, что после урегулирования всех разногласий банк возобновит финансирование.

«Дважды представители банка приезжали в Кыргызстан. Была рабочая поездка министра в Москву по этому вопросу. Уже выполнили шесть пунктов. Возникли вопросы по текущему проекту — о представлении отчетной документации, об авансовых расходах и утверждении детального дизайна. По нему мы уже получили положительное заключение. Банк просил отчитаться о мобилизации подрядчика, а также контролировать финансирование, чтобы выделенные деньги использовали по назначению. Попросили информацию о плане переселения. Был вопрос о деятельности субподрядчика», — рассказал Санжар Асаналиев.

Из-за этих вопросов Евразийский банк развития решил, что необходимо приостановить финансирование. В Минтрансе ожидают, что оно возобновится в сентябре.

Проектом предусмотрено выделение кредита в $60 миллионов, доля правительства Кыргызстана — $12 миллионов. Подрядчик — азербайджанская компания Azvirt.
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