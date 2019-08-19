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Власть

Модуль по досудебному производству ЕРПП должны запустить к 1 октября

Под председательством вице-премьер-министра Жениша Разакова состоялось совещание по вопросу функционирования Единого реестра преступлений и проступков (ЕРПП). Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В совещании приняли участие представители правоохранительных органов, органов прокуратуры и Судебного департамента при Верховном суде, а также члены экспертной рабочей группы по мониторингу судебно-правовой реформы при аппарате президента КР.

Участники заседания обсудили вопросы реализации модуля Журнала учета информации ЕРПП в рамках системы «102» ГУВД Бишкека. Кроме того, затронуты вопросы интеграции смежных баз данных органов исполнения наказаний и судебных органов.

Жениш Разаков поручил завершить разработку программного обеспечения модуля по досудебному производству Единого реестра преступлений и проступков и обеспечить его полноценное функционирование в правоохранительных органах с 1 октября.

«Необходимо обеспечить качественную разработку базы данных. Правоохранительным органам, органам прокуратуры и Судебному департаменту важно обеспечить слаженную координацию в своих действиях для скорейшей интеграции смежных баз данных в ЕРПП», — сказал он.
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