Действия сотрудников ИВС будут отображаться в новом модуле Единого реестра

IT-специалисты внедряют новый модуль «Изолятор временного содержания», в котором будут отражаться действия должностных лиц ИВС, касающиеся приема, регистрации, содержания и передвижения подозреваемых лиц, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По ее данным, новый модуль является частью автоматизированной информационной системы «Единый реестр преступлений и проступков».

Сейчас проводят тестирование нового модуля и обучение сотрудников и руководства ИВС ГУВД Бишкека.

«В ближайшее время планируется запустить модуль в пилотном режиме в ИВС ГУВД столицы. Здесь установлено необходимое техническое оборудование. После апробирования модуль запустят в промышленную эксплуатацию по всем правоохранительным органам республики», — отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что оно продолжает работу по разработке, внедрению и расширению сферы применения автоматизированной информационной системы «Единый реестр преступлений и проступков» в правоохранительных органах.