В Бишкеке следователя УВД привлекли за укрывательство преступления

Сотрудник следственной службы УВД Первомайского района Бишкека не зарегистрировал заявление о совершенном преступлении. Факт укрывательства выявила Генеральная прокуратура Кыргызстана.

По данным пресс-службы главного надзорного органа, в милицию обратилась гражданка Б.Т. с заявлением о совершенной краже ее телефона. Однако следователь заявление не зарегистрировал в ЕРПП.

Материалы зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 «Укрытие от регистрации заявления или обращения о совершенном преступлении

или проступке, совершенное должностным лицом» УК КР.

Зарегистрирован также и факт ранее укрытого заявления гражданки Б.Т.