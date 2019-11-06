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В больницах Баткенской области скрыли факты хулиганства

Прокуратурой Баткенской области выявлены два факта укрытия преступлений от регистрации в ЕРПП. Об этом сообщил отдел информации и связи с общественностью Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, при проверке выяснилось, что в территориальные больницы городов Кызыл-Кии и Айдаркен с телесными повреждениями различной степени тяжести обратились К.З. и М.А.

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В этих больницах для регистрации фактов криминального характера закреплены сотрудники структурных подразделений УВД Баткенской области. Однако они, несмотря на наличие поводов к началу досудебного производства, укрыли вышеперечисленные факты от регистрации в ЕРПП.

ГП КР начала досудебную проверку по статье «Укрытие от регистрации заявления или обращения о совершенном преступлении или проступке, совершенное должностным лицом» УК КР. 

Зарегистрированы и ранее укрытые факты хулиганства и мелкого хулиганства.
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