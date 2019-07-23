Кабмин: Легализация майнинга должна быть не в ущерб реальному сектору

«Вопрос легализации майнинга должен решаться не в ущерб реальному сектору экономики и в соответствии с возможностями отечественной энергетики», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев на своей странице в сети Facebook.

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По его словам, в правительстве есть понимание того, как стремительно развивается индустрия цифровых денег и имеющихся возможностей развития такого перспективного направления, как промышленный майнинг, с учетом низкой стоимости на электроэнергию в стране. Глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев неоднократно поднимал этот вопрос перед энергетиками и ставил задачу — найти наиболее оптимальные пути легализации майнинга в Кыргызстане.

«Но у прежнего руководства энергосектора либо полностью отсутствовало понимание этой сферы, либо такая деятельность намеренно замалчивалась или покрывалась ими. При этом ситуация, когда майнеры потребляют большой объем электроэнергии в ущерб реальному сектору экономики и возможностям энергетики, по мнению премьер-министра, конечно, недопустима», — отметил Адилет Султаналиев.

При этом он сказал, что кабинет министров нацелен на активизацию усилий по привлечению инвестиций. Одним из основных требований любого инвестора является стабильное энергоснабжение в нужном объеме. А майнинг-центры отличаются высоким потреблением электроэнергии. И, учитывая наступление периода маловодья, перед правительством стоит задача — обеспечить максимально эффективное использование потенциала нашей энергосистемы.

Поэтому те же, к примеру, 20 мегаватт мощности, которые запрашиваются майнинг-центрами, целесообразнее направлять на производственные объекты реального сектора экономики, где будут созданы сотни рабочих мест, выплачиваться налоги и отчисления.

«Ведь именно создание новых рабочих мест наряду с развитием производства и укреплением экспортного потенциала страны — главный приоритет работы кабмина. К тому же при выработке предложений по вопросу систематизации отношений в сфере майнинга энергетикам нужно учитывать и нюансы, связанные с нестабильностью стоимости криптовалюты, когда этот вид бизнеса не всегда бывает прибылен, и постоянное увеличение расходов на обработку и хранение информации», — подчеркивают в правительстве.

По мнению Мухаммедкалыя Абылгазиева, вопрос легализации майнинга требует глубокого изучения и в части соответствия деятельности таких компаний экологическим требованиям из-за выделения в атмосферу большого объема углекислого газа и тепла.

В кабмине считают, что нужно предлагать безвредные для окружающей среды методы работы майнинговых центров и конкретные территории, где можно было бы их размещать. Более того, энергетики могут предложить крупным майнерам рассмотреть возможность их участия в проектах по вводу новых генерирующих мощностей в республике для дальнейшего эффективного взаимовыгодного сотрудничества.

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«Что касается действий Финполиции, она руководствуется законами, и у нее, как нам известно, есть вопросы относительно того, насколько законно завозилось в государство оборудование и уплачивались ли налоги с доходов. Следствие должно дать этому оценку. Поэтому главой правительства перед энергетиками поставлена задача — обеспечить глубокую проработку этого вопроса и инициировать его открытое обсуждение с участием всех заинтересованных сторон, чтобы найти наиболее оптимальное и выгодное для страны решение», — заключил Адилет Султаналиев.