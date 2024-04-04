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Общество

В Кыргызстане количество майнинг-ферм увеличилось. Теперь их 31

В Кыргызстане зарегистрировано около 30 майнинг-ферм. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, только восемь из них работают и получают энергию от частных мини-ГЭС. Это 25 миллионов 100 киловатт-часов.

«Майнинг-компания SolarCoin в 2023 году использовала 199 миллионов киловатт электроэнергии, а за три месяца 2024-го 39 миллионов 200 киловатт-часов. У этой компании есть договор с Россией», — отметил глава Минэнерго.

Остальные компании, как добавил Таалайбек Ибраев, регистрировались в квартирах. Электроэнергию они не потребляют.

Отметим, ранее заместитель министра энергетики Атабек Абылгазиев сообщал, что Кыргызстане зарегистрировано около 25 майнинг-компаний. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290777/
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