Правительство Кыргызстана запускает новый официальный сайт. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата премьер-министра.

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Совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи разрабатывается новый портал. Новая версия будет отличаться от прежней многофункциональностью, стабильной работой и дизайном.

Запускаемый сайт построен на современной платформе. В ближайшее время состоится официальное открытие нового портала. Однако нужно учесть, что в его работе могут быть технические неполадки, так как ведется миграция базы данных со старого на новый сайт.

Отметим, что информация, расположенная на старой версии портала www.gov.kg, будет доступна для пользователей в режиме сайта-архива.