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Власть

Делимитация границ. Прошли переговоры с Таджикистаном и Узбекистаном

Кыргызстан продолжает переговоры по делимитации границы с Таджикистаном и Узбекистаном. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, в Оше завершилась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации кыргызско-узбекской госграницы. Участие во встречах принимали также вице-премьер-министр Жениш Разаков и заместитель премьер-министра РУз Эльера Ганиев.

«В ходе переговоров обсуждены предложения по описанию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы. Достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований отдельных участков границы. Переговоры прошли в духе взаимопонимания и в дружественной атмосфере», — подчеркнули в правительстве.

Следующая встреча запланирована на территории Узбекистана.

Кроме того, в Исфаре (РТ) для ускорения описания оставшихся участков госграницы состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны произвели рабочее описание прохождения линии государственной границы и обсудили предложения по описанию оставшихся участков кыргызско-таджикской госграницы.

«На встрече достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований отдельных участков государственной границы в Баткенском районе одноименной области. Переговоры прошли в духе взаимопонимания и в дружественной атмосфере. Следующая встреча запланирована на территории Таджикистана», — заключили в пресс-службе кабмина.
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