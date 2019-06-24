Сооронбай Жээнбеков признал, что положение промышленности весьма сложное

«Нам нужно признать, что нынешнее положение промышленности в Кыргызстане остается весьма сложным», — заявил сегодня президент Сооронбай Жээнбеков на первом заседании Комитета по промышленности и предпринимательства.

По его словам, вызовы, которые стоят перед отраслью, весьма серьезные. Развитие технологий в мире приводит к динамичному формированию бизнес-среды. Технологические процессы в промышленных предприятиях цифровизируются, и очень быстрыми темпами меняются принципы работы. Вместо дешевой рабочей силы ставка делается на квалифицированных специалистов, и продукция производится в соответствии с личными предпочтениями потребителей.

«Промышленные компании международного уровня размещают свои производства в странах, где создаются конкретные, благоприятные условия для инноваций и научных исследований. Эти обстоятельства усиливают конкуренцию не только на глобальном, но и на региональном уровне. С момента вступления республики в ЕАЭС придается особое значение вопросу конкурентоспособности бизнеса», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.