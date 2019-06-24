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Власть

Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за липовые отчеты

«Если посмотреть на отчеты государственных органов, то создается впечатление, что бизнес сам не хочет заниматься промышленностью», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на первом заседании Комитета по развитию промышленности и бизнеса.

По его словам, несмотря на прилагаемые государством усилия, на сегодня отсутствуют реальные результаты в развитии промышленности. При этом отчеты госорганов говорят о том, что созданы все условия для развития отрасли.

«Проведен опрос среди иностранных инвесторов и отечественного бизнеса о том, что им мешает заниматься бизнесом. Высказанное предпринимателями мнение противоречит мнению госорганов. Это показывает, что пока нам не удается создать реальный диалог между бизнесом и государством», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
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