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Власть

Эксперт: Развитие событий вокруг Райыма Матраимова — процесс нагнетания ситуации

Фото 24.kg

«Когда бьют по Матраимову, целят в нынешнее руководство страны», — заявил сегодня во время круглого стола «Коррупция под прицелом политики» в 24.kg эксперт Шерадил Бактыгулов.

По его словам, стремительное развитие событий вокруг персоны Райымбека Матраимова заставляет задуматься над тем, что происходит в республике. Эксперт уверен, что сейчас в государстве идет процесс нагнетания ситуации.

«Можно по-разному относиться к персоне Райымбека Матраимова. Но важно понимать, что сейчас целенаправленно делается разделение на север и юг. Это недопустимо. Те информационные вбросы, которые идут в настоящее время, вбивают клин между кланами», — подчеркнул он.

При этом Шерадил Бактыгулов отметил: история с Райымбеком Матраимовым показывает, что общественному мнению нужна мишень, а не права человека. Коррупция сегодня становится инструментом политики. Поэтому любая попытка действовать по закону вызывает негодование.

«Граждане становятся разменной монетой. Политический шторм на руку политикам, но такая ситуация в итоге может привести нас в тупик», — заключил эксперт.
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