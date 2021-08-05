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Общество

Снижение штрафов за нарушение ПДД: почему это важно, объяснил эксперт

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс о нарушениях», принятый Жогорку Кенешем 30 июня 2021 года. Согласно документу, на 70 процентов снижаются штрафы за незначительные нарушения Правил дорожного движения, а также устанавливаются альтернативные виды взысканий в виде предупреждения или штрафа первой категории за нарушение ПДД пешеходом, велосипедистом, лицом, управляющим гужевым транспортом, или погонщиком животных.

Кыргызстанцы активно обсуждают смягчение санкций. Одни считают, что теперь на дорогах будет еще больше нарушителей, другие полагают, что штрафы были неоправданно высокими.

Отметим, что за отдельные виды нарушений ПДД, которые ранее предусматривали штраф в размере 1 тысячи сомов, теперь будут штрафоваться меньшей суммой. Кроме того, законом увеличивается льгота при своевременной оплате штрафа — до 70 процентов. Это возможно при отдельных видах нарушений:

  • нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности;
  • превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину свыше 10 км/час, но не более 20 км/час;
  • невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);
  • нарушение правил остановки или стоянки;
  • несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение правил движения по автомагистралям;
  • невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;
  • нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения; нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами (за исключением требования движения на всех механических транспортных средствах в светлое время суток вне населенных пунктов с включенным ближним светом фар).

Как считает политолог Шерадил Бактыгулов, закон был принят исходя из практики рядовых автолюбителей.

«Понятно, что злостные нарушители и автохамы, которые есть в разных странах, будут продолжать нарушать Правила дорожного движения. А эти нормы закона направлены на большинство законопослушных автолюбителей, которые только иногда нарушают ПДД по своей невнимательности. То есть у нас в республике существуют две категории автолюбителей — это злостные нарушители, которые преднамеренно нарушают ПДД, их меньшинство, и те, которые понимают, что ПДД написаны кровью, и всячески соблюдают правила», — сказал он.

По мнению эксперта, практика показывает, что и большинство законопослушных автолюбителей лишь изредка, и то по своей невнимательности или в зависимости от аварийных ситуаций, создаваемых злостными нарушителями, могут не по своей воле тоже стать нарушителями ПДД.

«Снижение штрафов на 70 процентов как раз таки направлено на облегчение участи именно таких рядовых, простых граждан», — считает он.

Собеседник заметил, что было бы хорошо вернуть норму о рецидиве нарушений Правил дорожного движения с тем, чтобы злостные нарушители не смогли воспользоваться льготами, предоставленными законопослушным и добропорядочным автолюбителям.

«А так, безусловно, данный закон возлагает больше ответственности на самих автолюбителей. То есть водители, получая сниженные штрафы по большинству видов нарушений, наиболее часто встречающихся в Кыргызстане, должны все-таки быть более внимательными, более доброжелательными по отношению друг к другу и помнить, что Правила дорожного движения — это не просто правила, а правила безопасного дорожного движения, безопасной, безаварийной езды», — добавил Шерадил Бактыгулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203218/
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