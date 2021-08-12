Для развития продовольственной безопасности Кыргызстана зарабатывать и улучшать свое положение должны фермеры, однако пока это за них делают перекупщики. Такое мнение на круглом столе в Бишкеке высказал политолог Шерадил Бактыгулов.

«Пандемия прошлого года показала, насколько быстро исчерпали себя запасы госматрезервов. Это очень хорошо было видно по росту цен на масло и муку. Есть проблемы с расчетами запасов. По закону уровень матрезервов должен быть таким, чтобы не менее 90 дней покрывать потребность в продуктах уязвимых слоев населения. Но кто у нас относится в уязвимым слоям населения? По статистике, это одно количество людей, по факту — другое. Например, семья в Бишкеке — два взрослых, работающих человека, и два иждивенца. Казалось бы, они не попадают в уязвимые слои, но это не так. Имея два источника дохода — две зарплаты на четырех человек, они постоянно находятся с ощущением дефицита основных продуктов питания», — отметил он.

По словам эксперта, сегодня в Кыргызстане назрел вопрос введения новых, современных методов расчета дохода населения и его потребностей.

«В конце концов, у нас люди больше верят полкам своего холодильника, чем тому, что показывают по телевизору. Можно сколько угодно говорить о снижении цен, но если учитель в регионах не может обеспечить свою минимальную месячную потребность в продуктах, то о чем можно говорить», — заключил Шерадил Бактыгулов.

Напомним, из-за маловодья и засухи в этом году сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, ожидается ощутимое сокращение урожая по всем видам культур.