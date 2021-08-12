12:04
USD 84.80
EUR 99.33
RUB 1.15
Общество

Кыргызстанцы верят не телесюжетам, а полкам в своем холодильнике — эксперт

Для развития продовольственной безопасности Кыргызстана зарабатывать и улучшать свое положение должны фермеры, однако пока это за них делают перекупщики. Такое мнение на круглом столе в Бишкеке высказал политолог Шерадил Бактыгулов.

«Пандемия прошлого года показала, насколько быстро исчерпали себя запасы госматрезервов. Это очень хорошо было видно по росту цен на масло и муку. Есть проблемы с расчетами запасов. По закону уровень матрезервов должен быть таким, чтобы не менее 90 дней покрывать потребность в продуктах уязвимых слоев населения. Но кто у нас относится в уязвимым слоям населения? По статистике, это одно количество людей, по факту — другое. Например, семья в Бишкеке — два взрослых, работающих человека, и два иждивенца. Казалось бы, они не попадают в уязвимые слои, но это не так. Имея два источника дохода — две зарплаты на четырех человек, они постоянно находятся с ощущением дефицита основных продуктов питания», — отметил он.

По словам эксперта, сегодня в Кыргызстане назрел вопрос введения новых, современных методов расчета дохода населения и его потребностей.

«В конце концов, у нас люди больше верят полкам своего холодильника, чем тому, что показывают по телевизору. Можно сколько угодно говорить о снижении цен, но если учитель в регионах не может обеспечить свою минимальную месячную потребность в продуктах, то о чем можно говорить», — заключил Шерадил Бактыгулов.

Напомним, из-за маловодья и засухи в этом году сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, ожидается ощутимое сокращение урожая по всем видам культур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203800/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Минсельхоз о продовольственной безопасности: Мы остались у разбитого корыта
Подписано постановление о товарах, облагаемых налогом по ставке ноль процентов
В Минсельхозе рассказали, зачем строится отводной канал на реке Чу
Снижение штрафов за нарушение ПДД: почему это важно, объяснил эксперт
В Минсельхозе рассказали, как готовятся к засухе следующего года
Последствия засухи. Урожай зерновых, по прогнозам, снизится до 35 процентов
Бюджет с профицитом. Эксперт о положительной динамике в экономике
Минсельхоз предложил освободить от НДС импортеров кормов для скота
Минсельхоз планирует развивать в Кыргызстане сертификацию международного уровня
Глава Минсельхоза пообещал специальные условия кредитования для рыбных хозяйств
Популярные новости
Нападение на&nbsp;кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников Нападение на кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников
Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в&nbsp;Бишкеке Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в Бишкеке
Минтранс предложил допускать к перевозке пассажиров водителей без опыта Минтранс предложил допускать к перевозке пассажиров водителей без опыта
Неделя-24. Аскар Акаев вернулся в&nbsp;страну, а&nbsp;Бишкеку предложили нового мэра Неделя-24. Аскар Акаев вернулся в страну, а Бишкеку предложили нового мэра
Бизнес
Депозитная акция &laquo;Керемет Банка&raquo; продолжается! Поздравляем первых победителей! Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
ГНС поблагодарила ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; за&nbsp;запуск проекта по&nbsp;маркировке товаров ГНС поблагодарила ЗАО «Альфа Телеком» за запуск проекта по маркировке товаров
12 августа, четверг
11:56
COVID-19. Минздрав продолжает выплаты компенсаций медикам за прошлый год COVID-19. Минздрав продолжает выплаты компенсаций медик...
11:53
Кыргызстанцы верят не телесюжетам, а полкам в своем холодильнике — эксперт
11:47
В Бишкеке возле рынка «Мадина» задержали лжепарковщиков
11:44
В Управделами президента объяснили, зачем им внедорожники на 60 миллионов сомов
11:42
Дело «Кумтора». Защита обжаловала арест экс-премьера Темира Сариева