Асылбека Сатывалдиева назначили акимом Сокулукского района Чуйской области. Распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Прежний глава районной администрации Таалайбек Корголдоев в середине мая написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Асылбеку Сатывалдиеву 38 лет. Он родился в селе Белек. Ранее работал экспертом отдела агропромышленного комплекса и экологии аппарата правительства.

Ему предстоит урегулировать конфликт в селе Орок, где 5 июня, после праздничного айт намаза, подрались трое парней. Затем собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Милиция задержала 32 человека. Всех в итоге отпустили. 6 июня обстановка стабилизировалась, но сотрудники милиции продолжают патрулировать село.