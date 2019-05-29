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Власть

Скандал с бланками Е-паспортов. Премьер настаивает на создании гостипографии

Премьер-министр Кыргызстана настаивает на создании гостипографии. Об этом Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

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Вопрос поднял депутат Рыскелди Момбеков, напомнив кандидату на пост главы Государственного комитета информационных технологий и связи Дастану Догоеву, что он проходит свидетелем по уголовному делу о закупке бланков биометрических паспортов. Советник президента страны в свою очередь ответил, что не имеет к этому никакого отношения, несмотря на то, что встречался с бывшим главой ГКНБ Идрисом Кадыркуловым, где обсуждался вопрос печати документов государственного значения в КР.

«Видите, как Алина Шаикова нас обманула, — обратился Рыскелди Момбеков к Мухаммедкалыю Абылгазиеву. — Как вы считаете, нужна нам такая компания или надо покупать бланки?»

Глава правительства ответил, что документы государственного значения, кроме банкнот, должны печатать в республике.

«Наши документы мы должны сами печатать. Нужно усилить «Учкун» и на его базе построить такую типографию. Нужен режимный объект», — сказал он.
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