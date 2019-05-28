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Власть

Сооронбай Жээнбеков прибыл в город Нур-Султан для участия в заседании ВЕЭС

Сооронбай Жээнбеков прибыл в город Нур-Султан для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

В международном аэропорту Нур-Султана главу государства встретили министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, заместитель акима города Ерлан Каналимов, заместитель министра иностранных дел Ермек Кошербаев и посол КР в РК Жээнбек Кулубаев.

На флагштоках вывешены государственные флаги стан ЕАЭС, выстроен почетный караул.

Заседания ВЕЭС пройдут в узком и расширенном составах, в ходе которых планируют обсудить и принять около 20 документов, касающихся международной деятельности, цифровой повестки, формирования общего электроэнергетического рынка и дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС.

В составе делегации Кыргызстана министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева.
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