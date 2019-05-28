Отставка правительства приграничный вопрос не решит, считает депутат

На заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности обсуждают исполнение правительством парламентских поручений. В частности, по приграничным вопросам.

Читайте по теме Конфликт на границе с Таджикистаном. Краткая история противостояния

Члены комитета недовольны. Депутаты заявляют о необходимости отставки кабмина. Однако председатель комитета Исхак Пирматов заявил, что, даже если сейчас сменить правительство, дорогу Аксай — Тамдык в Баткенской области не построят.

«Что изменится? Ничего. Нужно решить вопрос о деньгах и спорных участках. Лично меня не кабмин волнует, а постоянные стычки на границе», — сказал он.

На следующее заседание решено пригласить вице-премьера Жениша Разакова и заслушать информацию о строительстве дороги и переговорах с Таджикистаном по неописанным участкам.