Депутат рассказала о драке в суде по убийству прокурора Баткенской области

Депутат парламента Ирина Карамушкина возмущена произволом в суде по делу об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Об этом она заявила сегодня на заседании парламента.

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Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Сожженное тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства Баткенской области. Его водворили в СИЗО на два месяца.