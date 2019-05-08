Убийство прокурора в Баткене. Следов бензина на теле погибшего не обнаружили

Следов нефтепродуктов на теле погибшего прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова не обнаружили. Об этом 24.kg сообщила сестра обвиняемого в убийстве Мелиса Калыкова Дарыйка.

По ее словам, такие выводы сделала экспертиза. Как подожгли тело прокурора области, непонятно.

«Мой брат вину не признает. Следователь пытался допросить его в СИЗО, приведя туда государственного адвоката, хотя у Мелиса есть защитник. Брат отказался давать какие-либо показания во внеурочное время и в присутствии чужого адвоката. Следователь зафиксировал это на видео и прикрепил к материалам дела. Мелиса заставили подписать документ, по которому он якобы ознакомился с обвинительным заключением. Никаких очных ставок не было», — сказала Дарыйка Калыкова.

Она отметила, что экспертиза показала, что все участники охоты, в том числе обвиняемый в убийстве Мелис Калыков, были трезвыми.

«На охоте все были пьяны, кроме одного человека — Эмилбека Ажибекова. Он является заместителем прокурора области, читает намаз и вообще не пьет. Однако экспертиза показала, что все, кроме убитого, были трезвыми. Мы потребовали провести комплексную экспертизу. Однако следователь не принимает это ходатайство», — добавила Дарыйка Калыкова.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Сожженное тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства Баткенской области. Его водворили в СИЗО на два месяца.