Экмат Байбакпаев уличает частные охотничьи хозяйства в сокрытии налогов

Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев продолжает бороться за охрану окружающей среды. Он предложил поправки в ряд законов.

По его словам, если верить информации, предоставленной Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства, в республике 219 егерей, из них: 63 — на государственных охотничьих участках, а 156 — в угодьях, закрепленных за общественными и частными хозяйственными организациями. Большая часть из них привлекает иностранцев, особенно для высокооплачиваемой охоты на диких животных — козерогов и архаров. Эти животные, напомним, занесены в Красную книгу Кыргызстана.

«Поправки в Закон «О животном мире» от 13 марта 2014 года, а также принятие Закона «Об охоте и охотничьем хозяйстве» дали возможность для хищнического использования краснокнижных животных», — отметил Экмат Байбакпаев.

Это нормативно-правовые акты, содержащие антиконституционные положения, которые узаконили отстрел и валютную охоту на редкие и исчезающие виды. Экмат Байбакпаев

В качестве подтверждения он приводит в пример статистику: за 2011-2014 годы численность пушных животных сократилась с 322 до 284 тысяч особей, а пернатых — с 375 до 287 тысяч.

Автор отмечает, что для охотничьей деятельности государство предоставило 14,8 миллиона гектаров, что более чем в 10 раз превышает общую площадь особо охраняемых природных территорий — 1,3 миллиона гектаров.

В соответствии с Законом «Об охоте и охотничьем хозяйстве» от 13 марта 2014 года 40 процентов от выплат за специальное пользование охотничьими животными распределяется охотпользователям в целях софинансирования работ по сохранению и воспроизводству природных ресурсов согласно планам.

«Поскольку большинство охотпользователей в Кыргызстане представлены частными фирмами, львиную долю из указанных средств осваивают они», — подчеркнул Экмат Байбакпаев.

Он добавил, что в Кыргызстане перекос в сторону частных охотничьих хозяйств.

«Профильное ведомство, по сути, самоустранилось и передало функции по сохранению биоразнообразия и учету популяции частным компаниям, чьей основной целью является получение максимальной прибыли с трофейной охоты на тех самых животных, которых они должны защищать и приумножать», — сказал Экмат Байбакпаев.

Нардеп добавил, что изучение данных Социального фонда показало: в частных охотничьих фирмах на постоянной основе работает в среднем не более двух-трех человек, а общие страховые отчисления не превышают 2 миллионов сомов в год. При этом компании рапортуют об охране участков угодий размерами в десятки тысяч гектаров.

«Анализ налоговых поступлений показывает, что частные охотпользователи в среднем платят примерно 7 тысяч сомов налоговых отчислений в месяц. Эти цифры идут вразрез с информацией о более чем 100-миллионном рынке услуг, которые предоставляют охотничьи фирмы — транспорт, проживание, сопровождение. Вышеуказанные факты свидетельствуют о рисках систематического уклонения от уплаты налогов в крупном размере, в том числе имеют место сокрытие подоходного налога и отчислений в Соцфонд и наличие «мертвых душ», — подчеркнул Экмат Байбакпаев и отметил, что частные охотничьи фирмы необходимо перевести на учет в качестве крупных налогоплательщиков и взять под особый контроль ГНС.