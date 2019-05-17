09:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Экмат Байбакпаев уличает частные охотничьи хозяйства в сокрытии налогов

Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев продолжает бороться за охрану окружающей среды. Он предложил поправки в ряд законов.

Читайте по теме
Барс, медведь, марал, архар Марко Поло. Кого еще обнаружили в Кыргызстане

По его словам, если верить информации, предоставленной Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства, в республике 219 егерей, из них: 63 — на государственных охотничьих участках, а 156 — в угодьях, закрепленных за общественными и частными хозяйственными организациями. Большая часть из них привлекает иностранцев, особенно для высокооплачиваемой охоты на диких животных — козерогов и архаров. Эти животные, напомним, занесены в Красную книгу Кыргызстана.

«Поправки в Закон «О животном мире» от 13 марта 2014 года, а также принятие Закона «Об охоте и охотничьем хозяйстве» дали возможность для хищнического использования краснокнижных животных», — отметил Экмат Байбакпаев.

Это нормативно-правовые акты, содержащие антиконституционные положения, которые узаконили отстрел и валютную охоту на редкие и исчезающие виды.

Экмат Байбакпаев

В качестве подтверждения он приводит в пример статистику: за 2011-2014 годы численность пушных животных сократилась с 322 до 284 тысяч особей, а пернатых — с 375 до 287 тысяч.

Автор отмечает, что для охотничьей деятельности государство предоставило 14,8 миллиона гектаров, что более чем в 10 раз превышает общую площадь особо охраняемых природных территорий — 1,3 миллиона гектаров.

В соответствии с Законом «Об охоте и охотничьем хозяйстве» от 13 марта 2014 года 40 процентов от выплат за специальное пользование охотничьими животными распределяется охотпользователям в целях софинансирования работ по сохранению и воспроизводству природных ресурсов согласно планам.

«Поскольку большинство охотпользователей в Кыргызстане представлены частными фирмами, львиную долю из указанных средств осваивают они», — подчеркнул Экмат Байбакпаев.

Он добавил, что в Кыргызстане перекос в сторону частных охотничьих хозяйств.

«Профильное ведомство, по сути, самоустранилось и передало функции по сохранению биоразнообразия и учету популяции частным компаниям, чьей основной целью является получение максимальной прибыли с трофейной охоты на тех самых животных, которых они должны защищать и приумножать», — сказал Экмат Байбакпаев.

Читайте по теме
ГСМ, долги, баптисты... Что творится в государственном охотничьем хозяйстве

Нардеп добавил, что изучение данных Социального фонда показало: в частных охотничьих фирмах на постоянной основе работает в среднем не более двух-трех человек, а общие страховые отчисления не превышают 2 миллионов сомов в год. При этом компании рапортуют об охране участков угодий размерами в десятки тысяч гектаров.

«Анализ налоговых поступлений показывает, что частные охотпользователи в среднем платят примерно 7 тысяч сомов налоговых отчислений в месяц. Эти цифры идут вразрез с информацией о более чем 100-миллионном рынке услуг, которые предоставляют охотничьи фирмы — транспорт, проживание, сопровождение. Вышеуказанные факты свидетельствуют о рисках систематического уклонения от уплаты налогов в крупном размере, в том числе имеют место сокрытие подоходного налога и отчислений в Соцфонд и наличие «мертвых душ», — подчеркнул Экмат Байбакпаев и отметил, что частные охотничьи фирмы необходимо перевести на учет в качестве крупных налогоплательщиков и взять под особый контроль ГНС.
Ссылка:
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Паспорта у ловчих хищных птиц утвердили в Кыргызстане
Охотничьи трофеи. Сколько животных отстрелили иностранцы
В Кыргызстане ежегодно выдается 70-80 лицензий на отстрел барана Марко Поло
В сфере охоты в Кыргызстане выявили 15 коррупционных проблем
На охоте в Кыргызстане зарабатывают высокопоставленные чиновники
Чиновники передумали отменять весеннюю охоту в Кыргызстане
Кенгуру напал на охотника в Австралии
Рога и копыта. В Кыргызстане пересчитали диких животных
Ловись, рыбка, большая и маленькая. В сети браконьера
В Ошской области задержаны местные жители за охоту в приграничной полосе
Популярные новости
Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в&nbsp;КР покинул ифтар ДУМК со&nbsp;скандалом Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в КР покинул ифтар ДУМК со скандалом
Шамиль Атаханов о&nbsp;том, как его вычеркнули из&nbsp;круга Атамбаева, и&nbsp;деле Батукаева Шамиль Атаханов о том, как его вычеркнули из круга Атамбаева, и деле Батукаева
Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов
Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов