Депутат отозвал законопроект, ужесточающий требования к кандидатам в президенты

Депутат Кенжебек Бокоев отозвал законопроект «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», предусматривающий ужесточение требований к кандидатам. Об этом он заявил сегодня на заседании.

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Законопроект включен в повестку дня. Однако Кенжебек Бокоев попросил его снять, так как при рассмотрении в комитетах в первом чтении поправки вызвали много споров.

Напомним, инициатор предлагал, что баллотироваться в президенты или депутаты не имеют права граждане, имеющие судимость за тяжкое либо особо тяжкое преступление, независимо от ее погашения или снятия. По действующим нормам законодательства кандидатам на любую государственную должность, в том числе для избрания в местный кенеш, требуется наличие высшего образования, но такая норма отсутствует для кандидатов в президенты Кыргызстана и депутаты Жогорку Кенеша.

Законопроект предлагает ввести требование о наличии высшего образования к тем, кто решил избираться в главы государства или парламент.

Как пояснил Кенжебек Бокоев, эти предложения пока не нашли поддержки.