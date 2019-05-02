Историческому музею предложили присвоить имя Турдакуна Усубалиева

В Жогорку Кенеше предложили присвоить Историческому музею имя Турдакуна Усубалиева. С такой инициативой выступили депутаты Жыргалбек Турускулов и Алмазбек Баатырбеков.
Жыргалбек Турускулов отметил, что в этом году страна готовится к празднованию 100-летия со дня рождения Турдакуна Усубалиева. На малой родине политического деятеля, в Нарыне, имя Усубалиева присвоили площади, а в Кочкорке — скверу.
Он предложил присвоить его имя Историческому музею и выделить один угол для отражения его биографии и деятельности. Кроме того, депутат предложил ввести в программу школ и вузов изучение биографии Турдакуна Усубалиева, чтобы молодежь знала, какой вклад он внес в развитие страны.
Его поддержал и парламентарий Алмазбек Баатырбеков. Он отметил, что молодежь мало знает о Турдакуне Усубалиеве.
«Он сам был историком, и я хотел бы предложить, чтобы Исторический музей носил имя Турдакуна Усубалиева», — заключил Алмазбек Баатырбеков.