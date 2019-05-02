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Власть

Историческому музею предложили присвоить имя Турдакуна Усубалиева

В Жогорку Кенеше предложили присвоить Историческому музею имя Турдакуна Усубалиева. С такой инициативой выступили депутаты Жыргалбек Турускулов и Алмазбек Баатырбеков.

Жыргалбек Турускулов отметил, что в этом году страна готовится к празднованию 100-летия со дня рождения Турдакуна Усубалиева. На малой родине политического деятеля, в Нарыне, имя Усубалиева присвоили площади, а в Кочкорке — скверу.

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«Было бы хорошо присвоить имя Усубалиева улице Киевской или Московской. Но родственники были против, они сказали, что уважают мораторий», — отметил Жыргалбек Турускулов.

Он предложил присвоить его имя Историческому музею и выделить один угол для отражения его биографии и деятельности. Кроме того, депутат предложил ввести в программу школ и вузов изучение биографии Турдакуна Усубалиева, чтобы молодежь знала, какой вклад он внес в развитие страны.

Его поддержал и парламентарий Алмазбек Баатырбеков. Он отметил, что молодежь мало знает о Турдакуне Усубалиеве.

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«Да и мы в основном слышим от старшего поколения о его заслугах. Он начинал как журналист, четверть века возглавлял Кыргызстан. История сама даст оценку его правлению и работе, которую он сделал для страны. Ни одно руководство советских стран не противоречило решению политбюро ЦК КПСС. В свое время он встал на защиту Сон-Куля и реки Чаткал, когда обговаривался момент, что необходимо изменить русло для использования воды в интересах другой страны. Тогда он выступил против и решил вопрос правильно», — сказал депутат.

«Он сам был историком, и я хотел бы предложить, чтобы Исторический музей носил имя Турдакуна Усубалиева», — заключил Алмазбек Баатырбеков.
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