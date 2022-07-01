О переименовании улиц и сел: возьмите в руки калькулятор

У чиновников Кыргызстана есть любимое занятие — придумывать новые имена улицам, городам, селам, проспектам, площадям. Эту тему обсуждают годами.

На днях вот и депутат БГК Таалайбек Усубалиев предложил переименовать четыре столичных района.

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По его словам, существующие названия морально устарели и нужно акцентировать внимание на национальной идеологии. Для убедительности добавил, что и президент страны говорил об этом.

Он предлагает переименовать Свердловский район в честь Чингиза Айтматова или Манаса, Первомайский — Турдакуна Усубалиева или Жусупа Абдрахманова, Октябрьский — Байтика Баатыра или Суйменкула Чокморова, Ленинский — Абсамата Масалиева или Исхака Раззакова.

Удивляет не то, что возражений эта инициатива со стороны членов БГК не встретила, а то, что ни сам депутат, ни его коллеги даже не задумываются, осилит ли столичный бюджет очередной зуд переименований. А это огромные расходы.

Когда все новое — хорошо забытое старое

До представителей Бишкекского горкенеша переименованием озаботился кабмин.

Агентство по делам государственной службы и местного самоуправления предлагает переименовать Кош-Добонский айыльный аймак Кочкорского района Нарынской области, некоторые села Ошской и Таласской областей и Кара-Бууринский район Таласской области. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Кош-Добонский айыльный аймак чиновники хотят назвать Ормон-Ханским, село Борбаш Бельского айыльного аймака Ноокатского района переименовать в село Кайрагач, село Чымгент Чолпонбайского айыльного аймака Кара-Бууринского района в село Чолпонбай (в честь Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева) и Кара-Бууринский район в Айтматовский (в честь народного писателя КР Чингиза Айтматова).

В какую сумму обойдется смена табличек, бланков, печатей, аншлагов на домах, изменений в кадастрах, вывесках — этот перечень можно продолжать — не уточняется. В справке-обосновании говорится, что решение принято на собраниях местных жителей и одобрено постановлениями соответствующих айыльных кенешей, акимиатов и полномочных представителей президента в Нарынской, Ошской и Таласской областях.

Расходы по переименованию понесут местные бюджеты соответствующих айыл окмоту, а также инициаторы.

Как депутаты Бишкекского горкенеша, так и парламента предлагают дать другие названия улицам. В связи с последними событиями вокруг российско-украинского конфликта самым актуальным обсуждением у них стало предложение дать другие названия улицам Киевской и Московской. Правда, пока чиновники идею не поддерживают.

Замминистра экономики Чоро Сейитов, выступая на одном из пленарных заседаний ЖК, на вопрос депутата Эмиля Жамгырчиева, будут ли переименовываться Московская и Киевская, ответил отрицательно.

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Он напомнил, что эти улицы получили свои названия в честь городов, с которыми установлены дружеские отношения.

«А переименование районов столицы в честь выдающихся деятелей рассматривается», — сказал Чоро Сейитов.

Но более подробно рассказать о вносимых изменениях в норму о географических названиях отказался, сославшись на гриф «для служебного пользования».

Пока в парламенте «играют в города и улицы», кыргызстанцы подготовили петицию за переименование пиков Бориса Ельцина и Владимира Путина.

Авторы напоминают, что в 2002 году при первом президенте КР Аскаре Акаеве пик Огуз-Башы Центральный, расположенный на хребте Терскей Ала-Тоо в Иссык-Кульской области, переименовали в пик Ельцина. А в 2011-м, в начале президентства Алмазбека Атамбаева, безымянная гора Кыргызского хребта была названа именем российского президента Владимира Путина.

«Уважаемые Садыр Жапаров и депутаты Жогорку Кенеша! Мы, подписавшие данную петицию, считаем присвоение пикам имен президентов РФ необоснованным и без учета мнения народа. Требуем вернуть пику Ельцина исконное название Ортонку Огуз-Башы и переименовать пик Путина в пик 1916-Уркун (1916-Великий исход) в честь памяти погибших во время восстания 1916 года», — говорится в петиции.

Но президентская администрация, как и парламент хранят молчание.

В топ успешно переименованных можно включить город Исфану, ставший Раззаковым и Старую площадь, получившую имя Турдакуна Усубалиева. Остальные инициативы пока повисли в воздухе.

Поменяйте мышление, а не табличку

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Между тем эксперты считают, что выступать с идеями о смене вывесок в разгар экономического кризиса непростительный популизм.

«Надо менять не вывески, а мозги. Это зашкаливающий популизм. Сегодня задача — выровнять цены и готовится к тяжелой осени. А она будет таковой. У нас 80 процентов основных товаров завозные. Или наши чиновники хотят довести страну до очередного социального взрыва», — недоумевает политолог Игорь Шестаков.

Когда люди вынуждены покупать продукты и товары первой необходимости втридорога, чем прежде, рассуждать о названиях улиц и районов это натуральное вредительство. Игорь Шестаков

Но, похоже, чиновников и нардепов такие нюансы не волнуют. Ведь ничего важнее в стране не осталось, как переименовать улицы Киевскую или Московскую, или городские районы.

Но давайте вспомним всего одну, но важную деталь: проспект Мира в Бишкеке переименовали в проспект Чингиза Айтматова. Бесспорно, великий писатель заслуживает того, чтобы его имя было увековечено таким образом. Сколько лет прошло? Но до сих не на всех картах есть новое название.

Может, все-таки лучше сначала взять в руки калькулятор?