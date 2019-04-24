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Власть

В Жогорку Кенеше спорят, как продолжать заседание с отчетом правительства

В Жогорку Кенеше спорят, как продолжать заседание и слушать отчет правительства.

Депутат Бахадыр Сулейманов отметил, что на вопросы записалось много депутатов. «Все не успеют сегодня выступить. Дайте слово оппозиционным фракциям. Коалиция большинства уже оценила работу правительства. Зачем по второму кругу обсуждать?» — заявил он.

Исхак Масалиев одернул его, что идет не простое заседание Жогорку Кенеша, а слушают годовой отчет правительства. «У нас все смешалось. Правильно ли я понял, что поступило предложение дать слово только оппозиционным фракциям и не давать остальным?» — уточнил он.

Дастан Бекешев отметил, что все должны задать вопросы. А если депутаты хотят уехать, могут вернуться к 19.00 и продолжить обсуждение.

Бахадыр Сулейманов согласился отозвать предложение. «Только с условием — каждый записавшийся должен выступить сегодня и завтра. Давайте работать по закону. А не так, когда выгодно выступают по три человека», — сказал он.
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