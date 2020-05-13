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Власть

Мы на правильном пути. Мухаммедкалый Абылгазиев ответил на критику о провалах

Многие проекты правительства Кыргызстана оказались провальными. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, кабмин не справился с задачами и в результате многие проекты провалились.

«Тот же логичестический центр в Ат-Баши, если он был необходимым, то вы сами должны были вести переговоры. Разработка урана была остановлена после требований граждан. Цифровизация страны пошла вперед из-за пандемии, а так не оправдала вложенных денег. По развитию регионов — сколько из них вывели с дотаций? Почти все регионы у нас остаются дотационными. У правительства очень низкий индекс доверия», — сказала Наталья Никитенко, призвав коллег признать отчет кабмина неудовлетворительным.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не согласился с нардепом. По его словам, индекс доверия изменился по сравнению с прошлым годом.

«Разработка урана — не наше начинание, нам пришлось все это исправить. А те проекты, которые вы считаете провальными, будут осуществляться. Мы принимаем любую критику. А наши макроэкономические показатели, решенные вопросы социальной сферы, цифровизация — это проекты не одного года. Даже развитые европейские государства не закончили за короткий срок. Один только «Безопасный город» говорит о том, что мы на правильном пути», — ответил глава кабинета министров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152710/
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