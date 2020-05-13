Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жээнчороев

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жээнчороев оценил отчет правительства по итогам работы за 2019 год.

После выступления премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева он отметил, что отчету кабмина удивились бы реформаторы экономики некоторых государств.

«Вашим отчетом восхищались бы Махаткер и Ли Куан Ю. Наверное, они даже захотят переехать в Кыргызстан», — заявил Мирлан Жээнчороев.

Отметим, Махаткер Мохаммед — бывший премьер-министр Малайзии, а Ли Куан Ю — глава правительства Сингапура. Оба известны как великие реформаторы экономики своих стран.