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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Депутаты обеспокоены действиями «Чон казата», требующего провести люстрацию

Депутат Руслан Казакбаев выразил обеспокоенность действиями движения «Чон казат», требующего провести люстрацию богатых людей Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Нардеп отметил, что видеообращение членов «Чон казат» в интернете посмотрели от 100 до 300 тысяч человек.

«Даже заявление политиков не читают столько людей. Сейчас они ходят по селам и призывают поддержать их. По их заявлению начали проверку имущества депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. Почему только это проверяете? Это начало чего-то большего», — сообщил депутат.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что все обращения должны быть основаны на фактах. «Не должно быть самоуправства», — отметил он.

Напомним, в движении «Чон казат» собралось несколько юристов и гражданских активистов, которые выступили с требованием проверить законность нажитого имущества некоторых политиков и олигархов.

Парламент рассматривает отчет правительства по итогам работы за 2019 год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152680/
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