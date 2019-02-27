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Власть

Ашхабадский дрифт на спорткаре показал президент Туркменистана

Фото кадр из видео. Президент Туркменистана устроил дрифт на спорткаре

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов снова устроил дрифт на спортивном автомобиле. Об этом сообщила Служба новостей Центральной Азии.

Президент посетил Центр автоспорта МВД. Там ему подарили велосипед. В стране сейчас популяризируют данный вид спорта, отметило издание. И до мая 2020 года в столице Туркменистана установят монумент «Велосипед».

Гурбангулы Бердымухамедов в Центре автоспорта МВД сел за руль недавно поступивших гоночных авто и «показал настоящий высокий класс экстремального спортивного вождения».

Гурбангулы Бердымухамедов любит гоночные автомобили и даже собрал один из таких на основании своих чертежей. Дрифтует он не первый раз.

Еще он зачитывал рэп вместе со своим внуком и его сравнивали с Рэмбо после того, как он лично продемонстрировал навыки правильного обращения с оружием.

Показательные выступления проходили и на заседании кабинета министров. Тогда глава страны поднял гриф штанги, чтобы присутствующие могли видеть, как его нужно держать в руках.
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