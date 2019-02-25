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Власть

Сооронбай Жээнбеков наградил экс-посла России в Кыргызстане медалью «Данк»

Сооронбай Жээнбеков наградил бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Кыргызстане Андрея Крутько медалью «Данк». Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

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По его данным, глава государства принял Андрея Крутько по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Сооронбай Жээнбеков выразил признательность Андрею Крутько за вклад в развитие кыргызско-российских отношений, большую работу в продвижении значимых проектов в Кыргызстане, в том числе в социально-экономической, образовательной, военно-технической сферах и наградил медалью «Данк» за значимый вклад в укрепление сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

«За время вашей работы в Кыргызстане кыргызско-российские взаимоотношения вышли на новый уровень сотрудничества. Вы — близкий друг и почетный гость для нашей страны», — отметил Сооронбай Жээнбеков и пожелал дальнейших успехов в работе.

Андрей Крутько выразил благодарность за государственную награду и теплые слова. Он отметил, что годы его дипломатической миссии в Кыргызстане были очень продуктивными.

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«Удалось решить ряд важнейших проблем, в том числе по вступлению Кыргызстана в ЕАЭС. Непосредственно с вами оптимизировали деятельность Российско-Кыргызского фонда развития, обеспечили развитие сотрудничества по всем направлениям. Сделано очень многое для того, чтобы улучшить условия пребывания кыргызских мигрантов на территории России — они теперь не трудовые мигранты, а полноправные работники ЕАЭС», — сказал Андрей Крутько.

Президент Сооронбай Жээнбеков и посол Андрей Крутько также обменялись мнениями по вопросам предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан.
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